Харків’яни вчитимуться у Зальцбурга як проводити Євро

Харків. 8 лютого. УНІАН. Харків’яни вивчатимуть досвід з підготовки до Євро-2012 у Зальцбурзі.

Про це повідомив мер Харкова Михайло ДОБКІН після повернення з Австрії.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, під час візиту до Зальцбурга харківська делегація відвідала центральний стадіон цього міста, який незабаром прийматиме ігри Євро-2008. Ознайомившись із роботою щодо підготовки до цього турніру, М.ДОБКІН заявив про те, що «чимало з тих ідей, які використані у Зальцбурзі, зараз розвиваються і у Харкові, але багато чому можна і повчитися».

За інформацією мера, незабаром на запрошення австрійської сторони група харківських фахівців міськвиконкому, що займається організацією Євро-2012, вирушить до Зальцбурга.