Аваков знову в Президента

Харків. 8 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ бере участь у засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, під час наради, зокрема, обговорюватиметься питання підготовки засідання спільної Координаційної ради України та Республіки Польща з підготовки та проведення Євро-2012.