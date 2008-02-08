Стороженко пропонує пожвавити рух на кордоні

Харків. 8 лютого. УНІАН. Заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО під час зустрічі з головою Адміністрації державної прикордонної служби України Миколою ЛИТВИНОМ запропонував розширити пропускну спроможність пунктів автомобільного пропуску на кордоні з Російською Федерацією.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, однією з головних тем обговорення було запобігання можливим терористичним проявам і незаконній міграції, а також посилення взаємодії всіх служб у контексті проведення в Україні, і зокрема в Харківській області, матчів Євро-2012.

У зустрічі також брали участь начальник ГУ МВС України в Харківській області Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ та начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ.

В цілому М.ЛИТВИН погодився з усіма пропозиціями щодо подальшого співробітництва в рамках Державної програми розбудови державного кордону і позитивно відзначив спільну роботу облдержадміністрації та підрозділів Держприкордонслужби на місцях, повідомляє прес-служба.