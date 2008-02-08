В 2007 р. 70% підприємств дали прибуток

Харків. 8 лютого. УНІАН. За січень–грудень 2007 р. суб’єктами господарювання Харківської області (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) отримано 3640,3 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (загальна сума прибутку становить 5227,9 млн. грн., збитку – 1587,6 млн. грн.).

Як повідомляє прес-служба ОДА, за даними Головного управління статистики в Харківській області, за видами економічної діяльності найбільші суми прибутку отримали промислові підприємства – 1593,2 млн. грн., підприємства фінансової сфери – 745,8 млн. грн., торгівельні підприємства – 654,1 млн. грн.

В цілому по області протягом січня-грудня 2007 р. прибутково працювало 69,2% підприємств, збитково – 30,8%.