Директор ТОВ привласнив 350 тис. грн.

Харків. 8 лютого. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито комерційного директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю, який у 2005 році, зловживаючи службовим становищем, привласнив обладнання свого ТОВ на загальну суму понад 350 тис. грн. та незаконно його реалізував.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Департаменті у зв’язках з громадськістю МВС України.

Слідчими Головного управління МВС України в Харківській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).