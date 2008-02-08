Директор ТОВ привласнив 350 тис. грн.
16:43, 08 лютого 2008Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 8 лютого. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито комерційного директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю, який у 2005 році, зловживаючи службовим становищем, привласнив обладнання свого ТОВ на загальну суму понад 350 тис. грн. та незаконно його реалізував.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Департаменті у зв’язках з громадськістю МВС України.
Слідчими Головного управління МВС України в Харківській області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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