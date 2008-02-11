Сьогодні в Києві розкажуть, що «накопано» про Добкіна

Харків. 11 лютого. УНІАН. Сьогодні робоча група Комітету Верховної ради України з питань самоврядування підіб’є підсумки перевірки харківської міської влади за заявою голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Про це медіа-групі «Об`єктив» повідомив один з членів робочої групи Вадим ПЕТРЕНКО. За його словами, поки що нардепи вивчають всі матеріали з даного питання.

В.ПЕТРЕНКО, народний депутат, БЮТ: «У нас дуже багато матеріалу. У нас передано приблизно кілограмів 200 матеріалів з боку ДОБКІНА й КЕРНЕСА. Плюс іще наші. Їх треба читати, принаймні, півроку.