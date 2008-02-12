Янукович проти приватизації Турбоатому
Його підтримав Кінах
Харків. 12. лютого. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти приватизації харківського Турбоатому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ НА напередодні заявив на засіданні опозиційного уряду.
Екс-прем’єр також проти передачі в руки приватних структур Укртелекому та Одеського припортового заводу.
Він вважає недоцільним в нинішній ситуації проводити приватизацію підприємств, які дають значні надходження до бюджету. За його словами, на сьогодні немає умов для того, щоб ці процеси були проведені прозоро і щоб була отримана максимальна ціна за дані підприємства. Він також виступає проти «реприватизації «Луганськтепловозу». За його словами, це не відповідає інтересам трудового колективу даного підприємства і також шкодить іміджу України на міжнародній арені та серед інвесторів. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що нинішня політика влади в питаннях приватизації не є державницькою, а є «популістською, авантюрною».
В інтерв’ю журналістам народний депутат України Анатолій КІНАХ сказав, що сьогодні на світових фондових ринках відбувається «дуже негативні процеси зниження котирування акцій». За його словами, в умовах зниження вартості підприємств пропонувати велику кількість стратегічних об’єктів в стислі терміни - «це однозначно дуже різко знизити їх вартість». Він зазначив, що фракція Партії регіонів, опозиційний уряд звертатимуться до Президента України, щоб не підтримувалася така політика уряду.