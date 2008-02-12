Схід ходить на кіно українською без проблем
Дублювання не вплинуло на відвідуваність
Харків. 12 лютого. УНІАН. Дублювання кінострічок виключно українською мовою суттєво не вплинуло на кількість відвідувань кінотеатрів на Сході та Півдні України.
Про це повідомив УНІАН генеральний директор дистриб’юторської компанії B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.
“Попри всі заяви, що український дубляж не буде користуватись попитом у глядачів Сходу та Півдня України, згідно з попередніми даними прокату фільму “Монстро” (правом на прокат в Україні володіє B&H, стрічка була дубльована українською мовою – УНІАН), глядачі з цих регіонів активно продовжували відвідувати кінотеатри”, - сказав гендиректор компанії.
За словами Б.БАТРУХА, середня відвідуваність кінотеатрів на Сході та Півдні України зазвичай становить приблизно 40% від загальної відвідуваності по Україні. “Саме така пропорція і була збережена протягом перших десяти днів прокату цієї картини (фільм знаходиться у прокаті з 24 січня, попередні дані отримані станом на 4 лютого – УНІАН)”, - зазначив Б.БАТРУХ.
За його словам, стрічку подивилось на Сході та Півдні України така ж кількість глядачів, як і подібні російськомовні картини.
«Наприклад, відвідуваність у Кривому Розі, де за перших десять днів картину прийшло переглянути більше трьох тисяч чоловік, була навіть більшою, ніж у Чернівцях чи в Івано-Франківську», - зазначив гендиректор B&H.
«Були проблеми з окремими кінотеатрами в Харкові та Криму, які відмовлялися демонструвати у себе україномовну стрічку, але вони мали яскраво виражений політичний, а не бізнесовий характер», - сказав Б.БАТРУХ.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними опитування, проведеного компанією First Movies International в грудні 2007 року на замовлення Sony та Disney, лише 11% громадян України висловилися проти збільшення у прокаті кількості фільмів, дубльованих українською мовою.
В той же час, 19% респондентів заявили про необхідність збільшення кількості фільмів, що дублюються українською, ще 24% респондентів підтримують цю ідею, 30% опитаних ставляться до цього нейтрально. Ще 16% до збільшення кількості стрічок, дубльованих українською, ставляться скоріше негативно, ніж позитивно.
Зокрема, на запитання, чи стали вони менше ходити в кіно, коли збільшилась кількість фільмів, дубльованих українською мовою, 54% опитаних жителів Києва відповіли, що це не вплинуло на їх відвідуваність кінотеатрів, 19% опитаних киян заявили, що вони почали ходити в кіно частіше, ніж раніше. В той же час, 15% опитаних киян відповіли, що стали менше ходити в кіно після того, як збільшилась кількість фільмів, дубльованих українською мовою, а 11% почали віддавати перевагу перегляду фільмів вдома на DVD.