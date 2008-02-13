Харківській оборонці знайдеться робота

Харків. 13 лютого. УНІАН. Україна і Росія досягли домовленості сприяти тіснішій взаємодії ФДУП «Рособоронекспорт» і ДП «Укрспецекспорт» на ринках третіх країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Плані дій Росія - Україна до 2009 року, який підписали у вівторок у Москві президенти України Віктор ЮЩЕНКО та РФ Володимир ПУТІН.

Сторони мають намір сприяти створенню спільних підприємств із виробництва, ремонту, модернізації та обслуговування озброєнь і військової техніки. Крім того, планується продовжити створення російсько-українського Центру сервісного обслуговування, ремонту, модернізації і утилізації військової техніки протиповітряної оборони та авіації (ЗАТ «Спецсервіс»).

Також Україна і Росія домовилися про підписання в 2008 році Протоколу між Урядом РФ і Кабміном України про внесення доповнень до Угоди між урядами про співпрацю в галузі розробки, виробництва, постачання та експлуатації авіаційної техніки від 20 серпня 1997 р. у частині, що стосується розширення номенклатури.