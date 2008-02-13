Бабаєв вислухав голодуючих машиністів

Харків. 13 лютого. УНІАН. Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ зустрівся з працівниками Харківського метрополітену - учасниками акції протесту на площі Свободи. Вже другий день семеро машиністів підземки голодують на головній площі міста.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації.

За словами пікетувальників, в акції протесту готова взяти участь набагато більша кількість співробітників метрополітену. Проте, голодуючі просять інших машиністів не кидати роботу, аби не паралізувати роботу метро.

Як повідомили голодуючі, акція протесту - безстрокова, вона триватиме доти, доки не будуть виконані вимоги пікетників. Машиністи вимагають повернути незаконно звільнених співробітників, привести роботу машиністів у відповідність до законодавства про працю, а також звільнити або хоча б усунути від роботи винних у порушенні законодавства.

Головним винуватцем порушення законодавства голодуючі називають начальника харківської підземки Сергія МУСЄЄВА. За їхніми словами, у листопаді-грудні 2007 р. 21 машиніста метрополітену було незаконно звільнено.

В.БАБАЄВ повторив голодуючим позицію облдержадміністрації з цього питання, яку кілька днів тому оприлюднив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. За словами першого заступника керівника області, вирішення ситуації неможливе без зміни керівника підприємства.

Перший заступник губернатора упевнений, що це питання буде вирішене найближчим часом. 13 лютого в облдержадміністрації відбудеться засідання погоджувальної ради, на якому обговорюватиметься ситуація, що склалася в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 лютого, представники харківського метрополітену – члени Вільної профспілки залізничників розпочали акцію протесту проти звільнення машиністів і дій начальника Держпідприємства «Харківський метрополітен» С.МУСЄЄВА.

Акція протесту проходить у формі безстрокового голодування на центральній площі Харкова – майдані Свободи навпроти будинку облдержадміністрації та обласної ради. На цьому місці встановлено 2 намети.