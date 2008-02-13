Харків. 13 лютого. УНІАН. У Севастополі виявили пташиний грип у перелітних диких птахів.

Про це повідомив начальник міського управління ветеринарної медицини Вадим ЗАРАПІН в телесюжеті, підготовленому відділом у справах преси та інформації Севастопольської міської держадміністрації спеціально для поширення на місцевих телеканалах.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, 11 лютого цього року ветеринарною службою міста було відібрано 9 проб птахів (три трупи птахів було виявлено у Балаклавській бухті, а також у бухтах Камишова та на пляжі „Омега”), які були направлені в Кримську республіканську лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на високопатогенний грип птахів. „Сьогодні ми отримали позитивні результати по всіх 9 пробах, що свідчить про наявність вірусу пташиного грипу у диких перелітних птахів”, - заявив начальник ветуправління.

Водночас В.ЗАРАПІН зазначив, що „на сьогодні ситуація по даному захворюванню у домашніх птахів стабільна, знаходиться під контролем служб ветмедицини, жодного випадку захворювання домашніх птахів на території міста Севастополя не зареєстровано”. Начальник управління додав, що „у зв’язку з виявленням даного вірусу у диких перелітних птахів, ми вважаємо, що сьогодні існує реальна загроза виникнення даного захворювання у домашніх птахів, і вжиті певні заходи по контролю даної ситуації шляхом подвірних обходів, клінічних оглядів птиці і роз’яснювальної роботи”.

Як також повідомив начальник управління, обмежувальні заходи щодо реалізації в торгівельній мережі свійських птахів вживатися не будуть „у зв’язку з тим, що домашні птахи на території міста Севастополя клінічно здорові”.

За інформацією В.ЗАРАПІНА, на сьогодні проводяться усі планові заходи у відповідності до рішення міської надзвичайної протиепізоотичної комісії від 21 січня цього року, зокрема, вакцинація свійської птиці.

В.ЗАРАПІН також звернувся до мешканців міста із закликом: „У зв’язку із масовим накопиченням диких перелітних птахів у бухтах міста уникати контакту з ними”.

Результати дослідження загиблих перелітних птахів будуть перевірятися в Києві.