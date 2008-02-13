У харків’янина вилучили набої

Харків. 13 лютого. УНІАН. Працівники Лінійного відділу міліції на станції Зміїв затримали непрацюючого мешканця Харківської області, 1966 р.н., у якого виявили та вилучили набої в кількості 22 штук: 18 шт. - калібру 5,6 мм та 4 шт. - калібру 9 мм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС на залізничному транспорті, місце та мета придбання встановлюється.

Речовий доказ направлено на дослідження. Перевірку за ст. 263 КК України провадить Лінійний відділ на станції Основа.