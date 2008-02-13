Лісна Стінка третю добу без води
11:21, 13 лютого 2008Харьків
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Бідують 180 садиб
Харків. 13 лютого. УНІАН. 11 лютого у с. Лісна Стінка Куп`янського району стався прорив магістрального водогону (діаметр труби 100 мм), без централізованого водопостачання залишилися 180 домогосподарств, у яких проживає близько 535 осіб, загальноосвітня школа і фельдшерсько-акушерський пункт.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася внаслідок тривалої експлуатації та корозії металу.
Жителі села забезпечуються привізною питною водою.
До проведення аварійно-відновлювальних робіт залучені 2 бригади комунального господарства району.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС у Харківській області.
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