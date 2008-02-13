В четвер у Харкові хмарно, вітряно. -1°-3°

Харків. 13 лютого. УНІАН. У четвер, 14 лютого, в Харківській області хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура по області вночі від -4° до -9°, вдень від -4° до +1°. У Харкові вночі -5°-7°, вдень -1°-3°.

В Україні 14 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг та мокрий сніг, лише у східних областях вночі – без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вітер переважатиме західний, північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях, Карпатах і Криму 6-11° морозу; вдень в Україні – від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-2 морозу, вдень 4-6° тепла.

15-16 лютого в країні теж буде хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина (вночі 15 лютого на півдні Правобережжя, вдень 16 лютого в північній частині – без істотних опадів). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура знизиться вночі до 5-10° морозу, 16 лютого місцями до 11-16° морозу, вдень до 3-8° морозу (в Карпатах уночі до -12-17°, вдень до 8-13° морозу); лише на Закарпатті й Південному узбережжі Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

17 лютого переважно без опадів. 18 лютого уночі у західних і північних областях, удень в Україні, крім східної частини, пройде невеликий сніг. Температура вночі 10-16° морозу, в Карпатах і східних областях до 18° морозу, вдень 3-9° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°); 18 лютого у західних і північних областях вночі 7-12°, вдень 0-6° морозу.

У Києві та області в четвер буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці – близько 0°.

15-16 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, часом невеликий сніг, мокрий сніг, лише вдень 16 лютого без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, 15 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура знизиться вночі 15 лютого до 5-10° морозу, 16 лютого – до 9-14° морозу, вдень до 3-8° морозу.

На 17-18 лютого синоптики прогнозують невеликий сніг, лише вночі 17 лютого переважно без опадів. Температура 17 лютого вночі 10-15° морозу, вдень 3-9° морозу, 18 лютого вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.