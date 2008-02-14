13.30 У прес-центрі «Майдан Свободи» - прес-конференція щодо епідеміологічної ситуації із захворюванням на грип
10:34, 14 лютого 2008Харьків
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Про епідеміологічну ситуацію із захворюванням на грип у Харкові та Харківській області в Прес-центрі «Майдан Свободи» повідомить заступник головного державного санітарного лікаря Харківської області Тетяна Тонкашкур та фахівці обласної СЄС.
Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, к.305. Тел.720-12-15, 720-12-16.
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