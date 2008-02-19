Сестри Бондаренко програли в Антверпені

Харків. 19 лютого. УНІАН. Сестри Олена та Катерина БОНДАРЕНКО не змогли вийти у фінал змагань в парному розряді на турнірі WTA другої категорії Proximus diamond games в Антверпені, Бельгія.

У півфіналі Олена і Катерина поступилася чесько-японському дуету ПЕШКЕ/СУГІЯМА: 1-6 1-6.

Це перша поразка сестер у парному розряді в нинішньому сезоні, повідомляє сайт клубу «Тетра».