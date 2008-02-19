У Харкові відремонтують монумент Леніну

Харків. 19 лютого. УНІАН. У Харкові займуться реконструкцією пам`ятників.

Як повідомляє сайт міської ради, про це поінформував міський голова Михайло ДОБКІН.

На його думку, абсолютно природно, якщо при проведенні благоустрою в парках і скверах міста, запуску там фонтанів, як наприклад це буде на пл. Руднєва, реконструюватимуться й пам`ятники, що знаходяться в цих місцях. Окрім пам`ятника Руднєву, цього року буде відремонтований і пам`ятник Леніну, що знайде своє віддзеркалення в міському бюджеті.

«Потрібно зберегти те, що нам залишили батьки та діди. Пам`ятники потрібно відреставрувати, відремонтувати та привести в належний вигляд», - сказав М.ДОБКІН.