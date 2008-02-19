Мусєєв таки начальник метрополітену

Харків. 19 лютого. УНІАН. Сергій МУСЄЄВ приступив до виконання обов`язків начальника ДП «Харківський метрополітен».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляє сайт метрополітену.

Конференція 4-тисячного трудового колективу метрополітену, яка пройшла в суботу, 16 лютого, одноголосно висловила негативне ставлення до зміни керівництва підприємства, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 14 лютого наказом міністра транспорту і зв`язку України

Йосипа ВІНСЬКОГО С.МУСЄЄВ був усунутий з посади начальника метрополітену на час роботи на підприємстві комісії Мінтрансу. В.о. начальника метрополітену був призначений Г.БРОНШПАК, голова наглядової ради концерну «АВЭК і К°.

За повідомленнями місцевої преси, 18 лютого Київський райсуд Харкова виніс визначення, згідно з яким забороняється перешкоджати С.МУСЄЄВУ виконувати обов`язки начальника Харківського метрополітену.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ повідомив в ефірі обласного радіо, що роботу метрополітену перевірить комісія Мінтрансу. Губернатор заявив, що результатом роботи комісії стане звільнення С.МУСЄЄВА з посади.

Протягом минулого тижня у Харкові звільнені працівники Харківського метрополітену провадили безстрокове голодування з вимогами поновлення на роботі 21 звільненого машиніста електропотягів та усунення з посади С.МУСЄЄВА. Голодування було призупинене в результаті домовленостей на переговорах в облдержадміністрації, що утворена узгоджувальна комісія допоможе роз’язати трудовий конфлікт.