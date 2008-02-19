У Конституційній раді 4 харків’янина

Указ Президента

Харків. 19 лютого. УНІАН. До Національної конституційної ради, персональний склад якої своїм указом затвердив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, увійшли 4 представники Харківської області. Як повідомляє сайт глави держави, до складу НКР увійшли харків’яни: Євген ЗАХАРОВ, голова правління Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини», Валерій КАМЧАТНИЙ, народний депутат України від БЮТ, Василь ТАЦІЙ, ректор Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, а також Степан ГАВРИШ, перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони.

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