Фельдман проти передачі метро Добкіну і Ко

Київ. 19 лютого. УНІАН. Народний депутат (фракція БЮТ), член депутатського об`єднання «За Харків!» Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Харківський метрополітен не можна передавати в управління міській мерії.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, на сьогодні є величезна кількість питань, пов`язаних з роботою Харківського метрополітену.

О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що сьогодні метро дотується державою. У той же час мерія, за його словами, «сьогодні сама не може ніяк звести кінці з кінцями».

Як вважає О.ФЕЛЬДМАН, управління метрополітеном є неефективним. «Якщо передати неефективний метрополітен неефективній мерії, то вийде колапс», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому він додав, що сьогодні немає ніяких особистих рахунків, є проблеми, на які треба розплющити очі і чесно до них підійти.

Як повідомлялося, Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за довжиною (35,59 км), а також за кількістю перевезених пасажирів (у середньому близько 800 тис. пасажирів за добу). У харківському метро 28 станцій, пересувний склад - 321 вагон.

У Харкові сьогодні будуються станції метро "Інтернаціональна", яку планувалося ввести в експлуатацію ще в 2007 році, та "Проспект Перемоги" (у 2009 р.).