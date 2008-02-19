В середу на Харківщині мокрий сніг

Харків. 19 лютого. УНІАН. У середу, 20 лютого, в Харківській області хмарно з проясненням, невеликий мокрий сніг, слабкі хуртовини, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура по області вночі -6°-11°, вдень 0°-5°. У Харкові вночі -6°-8°, вдень від -1° до -3°.

В Україні в середу буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі та в Криму пройде сніг та мокрий сніг (в Криму місцями сильні опади, налипання мокрого снігу), вдень у східних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до 5° тепла; на Південному березі Криму вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 21-22 лютого в Україні хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних, західних, а 22 лютого вночі і в північних та більшості центральних областей місцями невеликі опади. Місцями тумани. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 лютого 3-8° морозу (в західних областях 0-5° морозу), 22 лютого 0-5° морозу, на заході та крайньому півдні 1-3° тепла; вдень 2-7° тепла, 21 лютого у східних областях місцями 0-3° морозу, 22 лютого у південній частині та на Закарпатті 6-11° тепла.

23-24 лютого на території держави тепла вітряна погода з температурою вночі від 3° морозу до 4° тепла, вдень 2-8° тепла, 23 лютого в південній частині та на Закарпатті місцями 10-12° тепла. 23 лютого часом невеликі опади (у східній частині та в Криму до помірних) у вигляді дощу та мокрого снігу; 24 лютого без істотних опадів.

У Київській області 20 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

21-22 лютого хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише 22 лютого вночі місцями невеликі опади. Місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 лютого 3-8° морозу, 22 лютого 0-5° морозу; вдень 2-7° тепла.

23-24 лютого у столичній області буде тепла вітряна погода з температурою вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла. 23 лютого часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу; 24 лютого без істотних опадів.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

21-22 лютого у столиці буде також хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише 22 лютого вночі місцями невеликі опади. Місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 лютого 3-5° морозу, 22 лютого 0-2° морозу; вдень 4-6° тепла.

23-24 лютого тепла вітряна погода з температурою вночі від 1° морозу до 2° тепла, вдень 3-6° тепла. 23 лютого у столиці часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу; 24 лютого без істотних опадів.