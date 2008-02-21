Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка (фото)

Переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка Елеонора Масалап.

Цьогорічну міс обирали Наомі Кембел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні. У конкурсанток було три виходи на сцену: перший - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній - інтелектуальний конкурс.