Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка (фото)
10:33, 21 лютого 2008Харьків
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Цьогорічну міс обирали Наомі Кембел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський...
|Елеонора Масалап
Цьогорічну міс обирали Наомі Кембел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні. У конкурсанток було три виходи на сцену: перший - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній - інтелектуальний конкурс.5 канал
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