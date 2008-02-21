Комісія у харківських справах відзвітує наступного тижня

Харків. 21 лютого. УНІАН. Голова комісії з вивчення діяльності харківської міської влади Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Микола Трайдук 20 лютого на засіданні комітету коротко проінформував про результати роботи комісії. У засіданні комітету взяли участь тільки сім його членів, тому що інші були присутні на засіданні Конституційній раді у Президента України та інших заходах. У зв`язку з цим було вирішено, що повну інформацію по Харкову М.Трайдук дасть на наступному засіданні наступного тижня, щоб її могли почути всі члени комітету.

Про це 21 лютого кореспонденту агенції "SQ" в Києві повідомив голова комітету Олександр Омельченко.

"Все в житті пізнається в порівнянні. Справи харківської міської влади виглядають набагато кращими, ніж діяльність київської міської влади. Є претензії, є недоліки, без цього не буває, але масштаби цих недоліків, помилок або зловживань абсолютно інші, ніж у Києві, де відбувається просто жах", – зазначив О.Омельченко.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування 11 січня створив комісію з вивчення діяльності харківської міської влади. Її очолив народний депутат від БЮТ Микола Трайдук. До складу робочої групи увійшли народні депутати Сергій Гордієнко (фракція КПУ), Владислав Каськів (фракція блоку "Наша Україна - Народна самооборона"), Вадим Петренко (фракція БЮТ) і Віктор Пилипишин (фракція Блоку Литвина). У кінці січня комісія працювала в Харкові.