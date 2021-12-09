Його госпіталізували.

У Києві чоловік вистрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі та впав на козирок.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

О 04:56 рятувальникам повідомили, що на Харківському шосе 67-А необхідно зняти чоловіка з козирка під’їзду.

Прибулі бійці 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини з'ясували, що на козирку під’їзду знаходиться чоловік 1993 року народження.

Читайте такожУ центрі Києва чоловік вдарив перехожого ножицями у груди (фото)Матір та брат чоловіка розповіли, що він стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі.

Чоловік знаходився без свідомості, тож свідки інциденту викликали на місце швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

За допомогою рятувальних нош, працівники ДСНС зняли чоловіка та передали його медикам.

Відзначається, що всі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в реанімації знаходиться жінка, яка задушила свого 2-річного сина, а потім викинулася з вікна квартири.

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Автор: Людмила Жерновська