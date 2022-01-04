Горіла 1-поверхова дерев'яна недіюча будівля.

На Трухановому острові в Києві сталася пожежа, жертв і постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Зазначається, що 3 січня о 23:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на Трухановому острові, що у Дніпровському районі столиці.

"По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що вогнем охоплено 1-поверхову дерев'яну недіючу будівлю... О 00:22 пожежу було локалізовано на площі 500 кв.м та о 00: 57 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці, йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу Типовий Київ, вночі згорів розважальний комплекс "Південний берег Києва".

Раніше повідомлялося, що під Києвом через несправність електромережі горів готельний комплекс.

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