За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів.

У Вишгороді на Київщині горів 5-поверховий готельний комплекс.

Як повідомила поліція Київської області, обставини пожежі наразі встановлюються.

"За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів. Двох людей доправлено до медичного закладу для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції опитують свідків.

Читайте такожСекс-скандал в УПЦ МП: аспірант із Франції звинуватив київського священника у зґвалтуванніСвоєю чергою в Головному управлінні ДСНС Київської області інформують, що о 7:12 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння на даху 5-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород на вул. Спаській.

На момент прибуття на місце пожежників горів мансардний поверх будинку на площі 800 кв.м.

Зазначається, що рятувальники допомогли двом людям, інші жителі покинули будівлю самостійно.

"О 10:10 пожежу локалізовано та об 11:40 повністю ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На гасінні було задіяно 11 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Раніше повідомлялося, що у Колорадо потужна пожежа знищила сотні будинків.

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