Торік Львівська залізниця продала понад 10 тис. електронних квитків

Львів. 31 січня. УНІАН. У 2010 році пасажири оформили через каси Львівської залізниці 10377 квитків, зарезервованих через мережу Інтернет. Цю послугу запропонували пасажирам у 2008 році. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

На сайті Укрзалізниці у розділі «е-kvytok» користувач може забронювати квиток на пасажирський поїзд. Потім – викупити його у касі, вказавши номер-броні-замовлення. Жодних додаткових оплат при цьому пасажир не здійснює.

Залізничники проаналізували активність пасажирів до користування послугою та визначили, що найбільше оформляють квитки у період масових перевезень: різдвяно-новорічних свят та у червні-вересні.

Залізниця нагадує, що перший етап програми з бронювання місць через Інтернет з наступним оформленням квитка в касі Укрзалізниця запровадила 22 грудня 2008 року.

Отримати довідку щодо наявності вільних місць у поїздах, вартості проїзду та оформити замовлення можна, зайшовши на офіційний веб-сайт Укрзалізниці www.uz.gov.uа, у розділ Для пасажирів/Замовлення квитків.

Оплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro ). Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, за пред’явлення якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі Укрзалізниці (обладнаній системою ЕКСПРЕС) в будь-який день до відправлення свого поїзда.

Через мережу Інтернет здійснюються замовлення квитків за повну вартість та дитячі. Безкоштовні та пільгові проїзні документи оформлюються виключно в касах.