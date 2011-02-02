На Львівщині хочуть провести фестиваль студентської молоді

Львів. 2 лютого. УНІАН Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК хоче проводити у Львові або Моршині чи Трускавці фестиваль студентської молоді. Про це він заявив під час засідання Студентської ради при голові Львівської ОДА.

Окрім цього, під час зустрічі студенти наголосили, що в проекті Закону України «Про вищу освіту» не повинно бути норми, яка дозволяє змінювати плату за навчання протягом навчального періоду. Окрім цього, студентство запевняє, що необхідно скасувати пункт, який надає статус навчальному закладу у відповідності до кількості студентів.

Водночас голова облдержадміністрації М.ЦИМБАЛЮК пообіцяв, що всі зауваження студентів будуть скеровані у Міністерство освіти і науки України та комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки.