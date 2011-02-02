Борг мешканців Львівщини за компослуги зріс до 477 млн грн

Львів. 2 лютого. УНІАН На початок січня цього року заборгованість мешканців Львівської області за житлово-комунальні послуги становила 477,1 млн грн, м.Львова – 283,7 млн грн і збільшилась порівняно з початком грудня 2010 року відповідно на 71 млн грн та 22,1 млн грн (на 17,5% та 8,5%). Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Збільшення заборгованості відбулося в усіх містах обласного значення та у районах області (окрім Турківського району). У загальній сумі найбільшу частину становить заборгованість населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання (177,6 млн грн, або 37,2%) та за газопостачання (129,7 млн грн, або 27,2%). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 4 місяці.

У грудні 2010 року мешканцями області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 140,2 млн грн. (67,2% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень сплати спостерігався у Турківському районі (158,8%).

У Львові сплачено 76,3% нарахованих сум. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року збільшились на 22,1% і з урахуванням електроенергії становили 494,5 грн.