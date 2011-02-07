На Львівщину «насувається» епідемія краснухи

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Львівській області спостерігається тенденція до зростання захворюваності на краснуху. Так, у січні вже зареєстровано 18 випадків, тоді як торік було зафіксовано 32 випадки, а в 2009 – лише 13.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА.

Як зазначила головний позаштатний епідеміолог Наталія ТІМКО, серед захворілих 56% осіб віком 15-17 років, 44% старше 17 років. З числа захворілих 28% осіб одержали одну дозу вакцини, 3% – 2 дози вакцини, у 69% випадках захворювання – дані про щеплення невідомі.

«Хворіють переважно люди 1981-89 років народження – особи дітородного віку. Слід зазначити, що в області виникла реальна небезпека можливого значного ускладнення епідемічної ситуації щодо краснухи та кору. Це викликано тим, що має місце 5-річна циклічність періодів зростання захворювань на дану нозологію, створено недостатній імунозахищений прошарок населення (у 2010 році щеплено 39,4% дітей віком 1 рік, 32,7% дітей віком 6 років, ревакциновано проти краснухи 44,7% підлягаючого контингенту осіб), не проведено кампанії додаткової імунізації проти кору та краснухи у 2008 році та зростає захворюваність від початку року», – наголосила Н.ТІМКО

Медики нагадують, що краснуха – це гостре інфекційне захворювання, що викликається вірусом краснухи. Найбільш часто хворіють не щеплені діти 2-9 років. Особливо небезпечна краснуха для вагітних у першому триместрі вагітності.