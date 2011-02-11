Телеканал «1+1» запускає проект «Україна. Історія катастроф»

Київ. 11 лютого. УНІАН. На телеканалі «1+1» стартує новий проект «Україна. Історія катастроф». Це цикл документальних фільмів, присвячених трагічним подіям і катастрофам, що сталися в Україні за останні 20 років, повідомили УНІАН у прес-службі «1+1».

Цикл «Україна. Історія катастроф» складається з ексклюзивного архівного відео, елементів реконструкції, а також емоцій, спогадів і розповідей живих людей. Кожен випуск присвячено одній темі, над ними працюють окремі сценарні групи. Серед перших тем циклу: потопи в Західній Україні, Скнилівська трагедія, епідемія в Болеславчику та інші.

«Про катастрофи немало говорять у різних випусках новин, - сказала головний режисер проекту Тетяна Терещенко. – При цьому за кадром залишилися людські історії, долі реальних людей, які потрапили в епіцентр тієї або іншої біди й пережили її. Ніхто не знає, як склалося їхнє життя далі, чим вони живуть сьогодні, чи змогли вони забути ті страшні події. Наші знімальні групи спілкуються з цими людьми, щоб побачити історію їхніми очима».



