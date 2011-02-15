На Львівській залізниці сталося чотири ДТП на переїздах
18:58, 15 лютого 2011Львів
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Упродовж тижня
Львів. 15 лютого. УНІАН. Із вини водіїв на Львівській залізниці упродовж тижня сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) на переїздах.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця», ДТП ніхто із людей не постраждав.
За повідомленням залізниці, ці ДТП свідчать про системні порушення водіями Правил дорожнього руху в частині перетину залізничних переїздів.
«Львівська магістраль вкотре нагадує: залізничні переїзди – зона підвищеної небезпеки, порушення ПДР може коштувати людських життів», – зазначено в повідомленні.
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