На Львівській залізниці сталося чотири ДТП на переїздах

Львів. 15 лютого. УНІАН. Із вини водіїв на Львівській залізниці упродовж тижня сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) на переїздах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця», ДТП ніхто із людей не постраждав.

За повідомленням залізниці, ці ДТП свідчать про системні порушення водіями Правил дорожнього руху в частині перетину залізничних переїздів.

«Львівська магістраль вкотре нагадує: залізничні переїзди – зона підвищеної небезпеки, порушення ПДР може коштувати людських життів», – зазначено в повідомленні.