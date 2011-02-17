Легковик в’їхав в автобус

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львівській області водій легкового автомобіля «ВАЗ» зіткнувся із пасажирським автобусом. У ДТП травмувалося троє людей. Інцидент стався 16 лютого у місті Городок на вул. Львівській, 44.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 36-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан» «Львів-Керниця».

Водія та пасажира легковика госпіталізували у реанімаційне відділення Городоцької центральної районної лікарні. Ще один пасажир ВАЗу отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку.