15 березня буде готова концепція нового Закону про вибори

Київ. 18 лютого. УНІАН. Робоча група при Президентові України з питань удосконалення законодавства про вибори планує 15 березня завершити розробку концептуальних засад нового виборчого законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України за результатами сьогоднішнього засідання.

”На останньому засіданні з розробки концепції майбутнього закону, яке відбудеться 15 березня, буде також розглянуто питання процедури висування та реєстрації кандидатів. Крім того, планується обговорити питання оскарження дій виборчих комісій, кандидатів та інших суб‘єктів виборчого процесу, питання санкцій та порядку їх застосування”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами міністра юстиції, голови робочої групи Олександра Лавриновича, після цього робоча група приступить до написання безпосередньо тексту проекту закону.

Сьогодні на засіданні окремим питанням розглянуто діяльність засобів масової інформації під час проведення виборчих кампаній. Зокрема, наводився приклад європейських країн, в яких це питання врегульовано законодавчо. Розглядався досвід Франції, де за порушення балансу агітації на користь одного з кандидатів телекомпанії можуть бути позбавлені права мовлення на весь період виборчого процесу.

У ході засідання було досягнуто консенсусу всіх учасників щодо необхідності створення однакових можливостей для спостереження, незалежно від того, хто подає таку заявку – кандидати, партії чи громадські організації, як українські, так і міжнародні.

Були розглянуті пропозиції щодо усунення зайвих адміністративних бар‘єрів для реєстрації кандидатів та спостерігачів.

Зокрема, пропонувалося скасувати безальтернативну норму про засвідчення документів в Міністерстві юстиції та надати можливість посвідчувати документи, необхідні для реєстрації кандидатів чи спостерігачів, в нотаріальному порядку.

Як повідомляв УНІАН, на попередніх засіданнях робочої групи при Президентові України з питань удосконалення законодавства про вибори були обговорені питання формування виборчих округів та виборчих дільниць, функціонування виборчих кампаній та виборчих фондів, питання формування та діяльності виборчих комісій, принципів утворення окружних та дільничних виборчих комісій, ролі політичних партій в цьому процесі, а також механізму прийняття рішень виборчими комісіями.

Довідка УНІАН. Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори було створено Указом Президента України 2 листопада 2010 року. Глава держави доручив привести законодавство про вибори у відповідність до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів. Очолив робочу групу, згідно з Указом, міністр юстиції О.Лавринович.