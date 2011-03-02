На Львівщині ДАІ затримала 14 водіїв з підробленими документами

Львів. 2 березня. УНІАН. Протягом 21-28 лютого у Львові та області інспектори ДАІ під час несення служби виявили у 14 випадках водіїв, які керували транспортними засобами із підробленими документами (талони техогляду, поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу, посвідчення водія).

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, впродовж минулого тижня у більшості випадків інспектори ДАІ вилучали підроблені талони технічного огляду (в 11 із 14 випадків вилучення підроблених документів).

В одному із випадків інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ Стрийського району у місті Стрию на вул. Болехівській зупинили автомобіль «ВАЗ-21120» під керуванням 20-річного жителя міста Долина Івано-Франківської області. Під час перевірки документів було виявлено, що поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу містить ознаки підробки. Згідно з висновком спеціалістів вищевказаний документ був підробленим.