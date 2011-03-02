Податківці Львівщини зібрали 1,3 млрд. грн. платежів

Львів. 2 березня. УНІАН. За два місяці цього року до бюджетів всіх рівнів, що контролюються податковою службою області зібрано 1 250,9 млн. грн., в тому числі до державного бюджету 804,5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Завдання січня-лютого 2011 року зі збору платежів до держбюджету перевиконано на 4,2%, додатково бюджет отримав 32,7 млн. грн., приріст доходів до відповідного періоду минулого року становить 33,9%, або 203,7 млн. грн.

До місцевих бюджетів надійшло 446,3 млн. грн., що на 12,9% або 50,8 млн. грн. більше ніж за відповідний період 2010 року, завдання помісячного розпису розрахункового обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів, виконано на 102,3%, додатково надійшло 8,2 млн. грн.

У лютому 2011 року завдання зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,2%, фактично зібрано 471,5 млн. грн. платежів, додатково бюджет отримав 1,2 млн. грн.

Збір по податку на додану вартість збір за лютий 2011 року становить 127,3 млн. грн., приріст до минулого року 36,3 млн. грн. або 39,8%, завдання виконано на 118,2%.

Надходження по податку на прибуток у лютому 2011 року становлять 270,1 млн. грн., приріст до минулого року 77,6 млн. грн. або 40,3%, завдання виконано на 103,2%, додатково бюджет отримав 8,4 млн. грн.

До місцевих бюджетів у лютому 2011 року надійшло 244,1 млн.грн., приріст порівняно з відповідним періодом 2010 року становить 30,2 млн. грн. або 14,1%, завдання помісячного розпису розрахункового обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів, виконано на 101,2 відсотка, додатково надійшло 2,4 млн. грн.

Надходження по податку з доходів фізичних осіб – 185,9 млн. грн., приріст порівняно з відповідним періодом 2010 року становить 23,1 млн. грн. або 14,2%.