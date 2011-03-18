П’яний чоловік потрапив в ДТП у Львові

Львів. 18 березня. УНІАН. Вчора о 10.00 в чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №3 надійшло повідомлення про те, що до них за медичною допомогою після ДТП звернувся 29-річний львів’янин.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, чоловікові лікарі діагностували забій грудної клітки, а також встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Сам львів’янин повідомив, що вищевказані тілесні ушкодження він отримав 17 березня о 8.30 у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Наукова.

Більше обставин з’ясували у чоловіка не вдалося, оскільки він самовільно залишив медичну установу. За даним фактом ДТП триває перевірка.