П’яний чоловік потрапив в ДТП у Львові
16:15, 18 березня 2011Львів
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З лікарні потерпілий утік
Львів. 18 березня. УНІАН. Вчора о 10.00 в чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №3 надійшло повідомлення про те, що до них за медичною допомогою після ДТП звернувся 29-річний львів’янин.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, чоловікові лікарі діагностували забій грудної клітки, а також встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Сам львів’янин повідомив, що вищевказані тілесні ушкодження він отримав 17 березня о 8.30 у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Наукова.
Більше обставин з’ясували у чоловіка не вдалося, оскільки він самовільно залишив медичну установу. За даним фактом ДТП триває перевірка.
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