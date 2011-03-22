На стадіоні у Львові випробували крісла для глядачів

Львів. 22 березня. УНІАН. На львівському стадіоні провели випробування глядацьких крісел. Для цього на євроарені встановили два тестові сидіння. Їх перевірили на міцність та вандалостійкість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Як повідомив керівник відділу нагляду за проектом ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Володимир Вонс, крісла відповідають усім вимогам УЄФА. Окрім того, вони виготовлені з високоякісних матеріалів, стійких до пошкоджень, що, у свою чергу, забезпечить тривалий термін їхньої експлуатації.

Тестування сидінь відбувалося за участі представників британської компанії-виробника “Blue Cube”. Ця фірма, зокрема, постачала крісла для стадіонів у ПАР, на яких відбувався останній чемпіонат світу з футболу. Монтаж глядацьких сидінь на львівському стадіоні розпочнеться на початку літа.

Загалом футбольна арена буде здатна прийняти близько 33 тисячі глядачів. Конструкція місць запроектована таким чином, аби створювати максимальний комфорт та ефект присутності глядачів на полі.