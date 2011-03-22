На Львівщині батько зґвалтував неповнолітню доньку

15:02, 22 березня 2011
Львів
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У Кам‘янка-Бузькому районі

 Львівська область. 22 березня. УНІАН. На Львівщині  47-річний чоловік зґвалтував свою неповнолітню доньку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, непрацюючий чоловік зґвалтував 16-річну  доньку у своєму будинку в одному із сіл Кам‘янка-Бузького району Львівщини.

За вказаний злочин передбачається покарання за ч. 3 ст.152 КК України (Зґвалтування неповнолітньої. Карається позбавленням  волі  на строк від семи до дванадцяти років).

 

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