ЛАЗ виготовив чергову партію автобусів для Македонії

Львів. 22 березня. УНІАН. Сьогодні відбулася урочиста передача 15 автобусів, виготовлених ТОВ «Львівські автобусні заводи», представникам Республіки Македонія в рамках тендерної угоди, підписаної в 2010 році між представниками уряду України та Македонії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській ОДА.

В заході взяли участь заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні доктор Мартін Гулескі, секретар Львівської міської ради Василь Павлюк, генеральний директор ТОВ «ЛАЗи» Ігор Малець, директор АТП Авто Командна, дипломований інженер-механік Василь Толевски.

Автобуси українського виробництва уже обслуговують мешканців столиці Македонії - міста Скоп’є. Македонці високо оцінили транспорт виготовлений на ЛАЗі, за їхніми відгуками, наші автобуси не поступаються європейським виробникам.

ЛАЗ є єдиним постачальником автобусів у республіку Македонія. Згідно з тендерною угодою, до кінця року, "Львівський автобусний завод" виготовить для Македонії 84 автобуси. На сьогодні, між Македонією та ЛАЗом ведуться переговори щодо поставки великої партії тролейбусів. Всього на цей рік експортний портфель ЛАЗу очікується на рівні 100 млн. грн.

Львівські автобуси сертифіковані на відповідність стандарту Євро-4 оснащені клімат контролем пасажирського салону і кабіни водія, двигуном DEUTZ, шасі «ZF» (автоматична коробка передач, передня вісь, задній міст, рульовий механізм), цифровим тахометром, спеціальним устаткуванням - регульованим пандусом для інвалідних і дитячих колясок та іншими новинками. Один автобус ЛАЗу вміщає до ста пасажирів, з них 69 місць – стоячих місць та 31 для сидіння. У них встановлена система обілечування пасажирів та вмонтовані камери спостереження.