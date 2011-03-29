На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 29 березня. УНІАН. У Львівській області на сьогодні оголошено штормове попередження через ожеледицю на автодорогах.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Львівській області, сьогодні вночі та вранці на окремих ділянках гірських доріг збережеться ожеледиця.

В області збережеться мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі 0… –5ºС морозу, вдень +8…+13ºС тепла.