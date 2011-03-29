На Львівщині цьогоріч в ДТП загинуло 16 пішоходів

Львів. 29 березня. УНІАН. Цього року у Львівські області зафіксовано 122 ДТП, в яких загинуло 16 пішоходів, а 109 – отримали травми.

Як відзначили УНІАН в обласному ДАІ, кількість ДТП у яких травмувалися чи загинули пішоходи зросла. Так, на 28 березня в області зафіксовано 122 ДТП, у яких 16 пішоходів загинуло, а ще 109 – отримали травми. За цей період 2010 року в області було зафіксовано 108 автопригод, при яких загинуло 9 пішоходів та 110 – були травмовані.

Лише за останню добу на дорогах міста Львова сталося 3 ДТП за участі пішоходів. Один автонаїзд скоїв водій, який утік з місця аварії.

Разом ДАІ повідомляє, що найчастіше цьогоріч пішоходи потрапляли у дорожньо-транспортні пригоди у Львові (64 ДТП), у Жовківському та Дрогобицькому районах (по 5 ДТП).