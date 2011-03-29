На Львівщині справу міліціонера-хабарника передано до суду

Львів. 29 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування кримінальної справи про обвинувачення одного із керівників районного відділу міліції Головного управління МВС України у Львівській області за вимагання та одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, під час досудового слідства встановлено, що начальник сектору карного розшуку одного з районних відділень міліції області, зловживаючи службовим становищем, вимагав у громадянина 2 тис. доларів США хабара та одержав від нього такий 12 тис. грн. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за нібито вчинення крадіжки.

Таким чином, доведено, що згаданий працівник правоохоронного органу вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара поєднане з вимаганням особою, яка займає відповідальне становище).

На даний час кримінальну справу з обвинувальним висновком скеровано до суду для розгляду по суті.