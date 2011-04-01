У квітні пенсіонери Львівщини отримають більшу пенсію

Львів. 1 квітня. УНІАН. У квітні 666,3 тис. пенсіонерів Львівської області отримають пенсію у збільшеному розмірі. Перерахунок пенсійних виплат проведений автоматизованим способом, тому громадянам звертатись за перерахунком пенсії не потрібно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму (з 1 квітня для осіб, які втратили працездатність - 764,00 грн.) відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” проведено підвищення пенсійних виплат:

- мінімального розміру пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, який відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності військовослужбовцям та пенсій по втраті годувальника, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;

- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”.

Також проведено перерахунок наступних надбавок, підвищень, доплат до пенсій:

- надбавки за особливі заслуги відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

- щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, яка визначена постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656;

- підвищення, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих);

- надбавка на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;

- підвищення, передбачені Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1, 2, 3 групи;

- державної соціальної допомоги на догляд іншим інвалідам війни;

- доплата шахтарям до мінімального розміру;

- доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Також проведено перерахунок надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів”, яка визначається з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.04.2011 року – 911,00 грн.

Крім того, здійснено перерахунки пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати за грудень 2010 року та за 2010 рік, які враховуються для обчислення пенсії відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.