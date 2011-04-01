Мешканці Львівщини подякували Цимбалюку за допомогу

Львів. 1 квітня. УНІАН. Інвалід І групи по зору, мешканець села Баня-Лисовицька Стрийського району Тарас Мільчаковський висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за допомогу у працевлаштуванні.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, чоловік звернуся до голови під час особистого прийому громадян з проханням допомогти знайти роботу за фахом. 1 квітня він знову прийшов на прийом до голови ЛОДА, щоб подякувати – завдяки сприянню Михайла Цимбалюка незрячий чоловік знайшов роботу психолога.

«Висловлюю вам щиру подяку за сприяння у вирішенні мого питання, я так довго чекав на реалізацію своїх можливостей по спеціальності і завдяки вам це вдалося», - відзначив Тарас Мільчаковський у подяці голові ЛОДА.

Також з вдячністю за надану допомогу й букетом квітів до голови Львівської ОДА під час прийому громадян прийшла Богдана Правак. Жінка повідомила, що її нарешті поставили в чергу на операцію ока, якої вона потребує.

Окрім того, звернулася до Михайла Цимбалюка з проханням посприяти у придбанні вартісного кришталика, який необхідний для цієї операції.

Михайло Цимбалюк пообіцяв, що питання буде вирішено.