Документи на виїзд за кордон будуть перевіряти провідники поїздів

Київ. 1 квітня. УНІАН. Щоб уникнути непорозумінь Південно-Західна залізниця повідомляє, що з 7 квітня 2011 р. пасажири, які користуються поїздами міжнародного сполучення, при посадці у вагони мають пред`являти провідникові дозвільні документи для виїзду за кордон.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, у разі, якщо пасажир не надасть провідникові вагону необхідні документи, залізниця має право відмовити такому пасажирові в перевезенні.

Як зазначає прес-служба, це пов`язано з набуттям чинності Закону України від 2 грудня 2010 р. №2753 -VI, яким на перевізників покладено обов`язки з перевірки наявності документів, необхідних для в`їзду до держав прямування і держав за маршрутом прямування, і відмови в перевезенні пасажиру, який не пред`явив необхідних документів.