На Львівщині скоєно понад 4,2 тис. злочинів

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львівській області за перший квартал цього року зареєстровано 4 тисячі 200 злочинів. Про це під час прес-конференції заявив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур.

За його словами, в області спостерігається позитивна динаміка у розкритті злочинів та в їх попередженні.

"З 19 вбивств, скоєних за три місяці, не залишилось жодного нерозкритого. Серед них і резонансне вбивство, що трапилося 19 березня у Сколівському районі в Тисовці. Тоді, у спаленому автомобілі знайшли обгоріле тіло власника кількох канторів. Згодом з’ясувалось, що чоловіка розстріляли.

Вбитого скинули на авто в урвище, перед тим обливши машину займистою рідиною. На місці злочину правоохоронці знайшли й пістолет часів першої світової війни, дві гільзи та патрон", - зазначив Богдан Щур.

Один зі злочинців, за словами начальник Головного управління МВС України у Львівській області, причетних до вбивства, вже арештований. Його співучасника розшукують.