На Дрогобиччині стартувала акція «Майбутнє лісу у твоїх руках»

Львівська область. 2 квітня. УНІАН. На Дрогобиччині стартувала Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», організована Державним агентством лісових ресурсів України за підтримки Міністерства освіти та науки. Про це повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА.

З нагоди початку акції у Летнянському та Доброгостівському шкільних лісництвах відбулися урочисті засідання. Триватиме акція до Дня довкілля (третя неділя квітня). На території Дрогобицького району та міста Трускавця відповідні заходи проводить ДП «Дрогобицьке лісове господарство».

Як зауважив головний лісничий ДП «Дрогобицьке лісове господарство» Василь Кінаш, учнів і педагогів місцевих шкіл, представників громадських організацій, органів влади залучатимуть до створення нових лісів (Лішнянське лісництво), озеленення парків та скверів. У лісових масивах діти розвішуватимуть шпаківні і впорядковуватимуть мурашники. Також школярі на власні очі побачать роботу Летнянського розсадника. У навчальних закладах пройдуть виховні години, бесіди та лекції на лісогосподарську тематику. Відбуватимуться заходи і з нагоди Дня довкілля.

«Варто відзначити вагомий виховний момент акції. Адже дитина, яка власними руками посадила дерево та доглядала за ним, навряд чи колись дозволить собі нищити ліс», - наголосив головний лісничий.

