На Львівщині чоловік скоїв самогубство стрибнувши в криницю
00:55, 02 квітня 2011Львів
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Інцидент у Мостиськах
Львівська область. 2 квітня. УНІАН. На Львівщині 67-річний чоловік скоїв самогубство стрибнувши у криницю.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, пенсіонер стрибнув у криницю, яка знаходилася на подвір‘ї його власного будинку у місті Мостиська. Чоловіка було доставлено в лікарню, однак від отриманих травм, які виявилися несумісні з життям, він помер.
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