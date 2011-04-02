На Львівщині чоловік скоїв самогубство стрибнувши в криницю

Львівська область. 2 квітня. УНІАН. На Львівщині 67-річний чоловік скоїв самогубство стрибнувши у криницю.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, пенсіонер стрибнув у криницю, яка знаходилася на подвір‘ї його власного будинку у місті Мостиська. Чоловіка було доставлено в лікарню, однак від отриманих травм, які виявилися несумісні з життям, він помер.