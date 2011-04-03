На львівському стадіоні перевірили телетрансляцію

Львів. 3 квітня. УНІАН. Питання організації телетрансляцій, обговорення технічних питань з телекомунікаційних технологій та енергозбереження стали основними для інспекції представників УЄФА на львівський стадіон Євро-2012. Візит експертів на чолі з менеджером УЄФА по Україні Бо Сандстремом відбувся 1 квітня, інформує Нацагентство з підготовки України до Євро (Укрєвроінфрапроект).

Поряд із перевіркою телекомунікаційних мереж стадіону, представники УЄФА проінспектували якість підготовчих робіт зі встановлення слабострумних мереж на об’єкті.

Нагадаємо, на сьогодні львівська арена Євро побудована вже більше, ніж наполовину.

Інформаційний центр «Україна-2012»

